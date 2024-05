Il Leverkusen domina ma spreca, la Roma soffre e poi passa: 0-1 all’intervallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finito 1-0 a favore della Roma il primo tempo alla BayArena. Sul campo del Bayer Leverkusen, la squadra di Daniele De Rossi ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un rigore trasformato al 43esimo da Leandro Paredes.

La Roma ha approcciato bene la partita. Il 3-5-2 scelto da De Rossi per affrontare il Bayer Leverkusen è modulo che ha permesso ai giallorossi, almeno nei primi 17-18 minuti, di schiacciare i padroni di casa sfruttando buoni fraseggi sulla corsia sinistra e un paio di spioventi interessanti. Pronti via e la squadra giallorossa ha subito avuto una grande occasione con Pellegrini che ha pescato coi giri giusti Lukaku, non altrettanto bravo nell'addomesticare il pallone tutto solo davanti al portiere avversario. Un'altra occasione, la seconda e l'ultima prima del gol, è arrivata al 17esimo: cross dalla destra e colpo di testa di un liberissimo Pellegrini che non è riuscito a dare al pallone la giusta forza.

La prima frazione è cambiata al 20esimo, in occasione dell'uscita dal terreno di gioco di Leonardo Spinazzola per un problema muscolare. Fino a quel momento, la Roma era padrona della fascia sinistra, dopo ha subito impietrita le scorribande di Frimpong. Dal 24esimo fino al gol della Roma il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha costruito occasioni in serie con Svilar bravissimo a fare la differenza coi suoi interventi. Almeno 5-6 occasioni importanti, tra cui un palo colpito da Palacios alla mezz'ora.

Al 41esimo, però, ecco l'episodio che nessuno si aspettava. Nel momento in cui il gol del Bayer sembrava nell'aria, ingenuo fallo in area di Tah su Azmoun e rigore trasformato da Paredes che darà tutt'altro sapore alla ripresa. La Roma è viva, ha dimezzato lo svantaggio maturato nel match d'andata: ora c'è una ripresa tutta da vivere.