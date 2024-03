Reazione Atalanta dopo lo svantaggio: 1-1 tra i nerazzurri e lo Sporting al 45'

Terminato il primo tempo a Lisbona, un gol per parte all'intervallo tra Sporting CP e Atalanta. Parziale di 1-1.





Terminato il primo tempo a Lisbona, un gol per parte all'intervallo tra Sporting CP e Atalanta. Parziale di 1-1.

Terzo atto su quattro sfide in questa Europa League, dopo le due del girone. In uno stadio Alvalade che non regala un gran colpo d'occhio in quanto a pubblico l'Atalanta comincia provando a prendersi il dominio del possesso palla dalle prime battute. Lo Sporting attende più guardingo ma pronto a ripartire sui qualitativi attaccanti, su tutti Edwards. In una di queste situazioni, a campo aperto, Trincao trova lo spazio giusto per mandare Paulinho verso la porta e l'1-0: il sostituto del tanto atteso bomber Gyokeres non lo ha fatto rimpiangere. La reazione dell'Atalanta è feroce e arriva poco dopo lo svantaggio: Holm sfonda da solo in area con un po' di fortuna ma il suo diagonale si stampa sul palo, poco dopo stesso esito per Scamacca con un tiro dalla lunga distanza. Alla mezz'ora serve invece la manona di Israel sul bolide di De Roon. Il gol dell'Atalanta è nell'aria e arriva, propiziato anche da un errore difensivo dello Sporting: ne approfitta Scamacca, che festeggia così il ritorno da titolare con il potente mancino dell'1-1. Il bomber sfiora un'immediata doppietta ma un super riflesso di Israel gliela impedisce. Meglio la Dea, ma il primo tempo finisce 1-1.