Calzona ritrova due titolari: per Udine recuperano Juan Jesus e Politano

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l'Udinese in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A.

Non solo brutte notizie per Francesco Calzona, il tecnico azzurro recupera due uomini per la trasferta di Udine. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Come riportato dal report odierno della SSCNapoli.