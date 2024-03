Dalla Spagna, AS lancia l'allarme: "In arrivo più di mille napoletani senza biglietto"

Grande ansia in Spagna per l'arrivo di migliaia di tifosi del Napoli a Barcellona senza biglietto. Ne parla il quotidiano AS oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande ansia in Spagna per l'arrivo di migliaia di tifosi del Napoli a Barcellona senza biglietto. Ne parla il quotidiano AS oggi in edicola.

"I dati non sono rassicuranti. I 2.600 biglietti per il Napoli sono stati venduti in pochissimo tempo. Pertanto, 2.600 tifosi del Napoli sono assicurati. Ma dall’ambiente Napoli assicurano che quattromila tifosi partenopei arriveranno a Barcellona senza un biglietto alla ricerca di un modo per accedere allo stadio anche se non si trova nell’area riservata ai tifosi ospiti".