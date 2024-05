Gasperini in stile ADL: "Quando vinci senza debiti ha un valore diverso"

Nel corso dell'intervista post-partita alla Rai dopo la vittoria dell'Europa League, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del concetto di vittoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista post-partita alla Rai dopo la vittoria dell'Europa League, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del concetto di vittoria che non deve essere legato unicamente ai titoli ed alle vittorie. Un passaggio non banale dopo le critiche post Coppa Italia nonostante una discreta prestazione dei nerazzurri. E non manca anche una frecciatina alle big indebitate.

Ha riportato a vincere in Europa una squadra italiana.

"Non è che oggi sono meglio di ieri. Ognuno ha i propri obiettivi: quello che ha fatto l'Atalanta è un titolo straordinario perché l'abbiamo fatto senza avere grandissimi debiti perché quando hai grandissimi debiti vinci anche tanti titoli. Vincerlo come ha vinto l'Atalanta ha un valore diverso, oggi non sono più bravo di ieri. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Bologna, non solo l'Inter e la Juventus. Ognuno vince nei propri limiti. Noi con i nostri mezzi abbiamo vinto qualcosa che in Italia non avevano ancora vinto".