Juric a Dazn: "Disattenti dietro e il Napoli ne ha approfittato, ma abbiamo fatto meglio noi"

Il Torino esce sconfitto per 3-1 contro il Napoli. Ivan Juric, tecnico granata, individua nella poca attenzione dei suoi la causa principale della sconfitta: "C'è stata poca attenzione e quando abbassi l'attenzione poi soffri. Il Napoli è forte e ha saputo approfittarne. Abbiamo avuto occasioni per riaprire il match ma l'inizio è stato penalizzante. A livello di possesso palla abbiamo fatto meglio di loro, non mi sembrava stessimo in difficoltà, ma abbiamo avuto poca attenzione dei particolari. I gol sono nati su occasioni che noi non concediamo di solito", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Come si allena l'attenzione? "Oggi è stata diversa rispetto a Inter e Atalanta. Con la prima meritavamo di vincere, oggi ci hanno condizionato le nazionali e le caratteristiche dei giocatori che in certe situazioni ci penalizza".

Manca la vittoria nei big match... "La mia sensazione è che la partita è stata fatta bene, ma ci sono dei particolari su cui mi sembra che siamo stati fragili. Dobbiamo alzare il livello di aggressività e di attenzione, cercheremo di fare meglio già dalla prossima partita"