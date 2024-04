Problemi per Kvaratskhelia: non si è allenato per una gastroenterite

Napoli in campo questa mattina per l'allenamento a Castel Volturno nella settimana che condurrà alla gara di sabato al Castellani contro l'Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in campo questa mattina per l'allenamento a Castel Volturno nella settimana che condurrà alla gara di sabato al Castellani contro l'Empoli. Calcio d'inizio alle ore 18.

Problemi in attacco per l'allenatore azzurro, Francesco Calzona. Come annunciato dalla società, infatti, Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Da capire - in vista della sfida contro l'Empoli - se già domani tornerà ad allenarsi (probabile) oppure questo problema lo terrà ai box per più giorni al punto da metterlo a rischio per la partita.