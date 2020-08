Sky - Il Napoli rifiuta la proposta del Torino: no allo scambio di prestiti Sirigu-Meret

Contro il Barcellona dovrebbe giocare David Ospina, proseguirà dunque l'alternanza con Alex Meret. Il futuro di quest'ultimo al Napoli, però, non è in dubbio. Secondo Sky Sport, il Torino aveva proposto uno scambio di prestiti con Salvatore Sirigu, in uscita dal club granata. Gli agenti dei due calciatori in questione ne sono a conoscenza, ma dalla società partenopea è arrivata un secco 'no': rifiutata l'offerta del Torino, il Napoli vuole puntare forte su Meret per i prossimi anni.