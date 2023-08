Cds - Koopmeiners-Napoli, Atalanta infuriata per un contatto non autorizzato con gli agenti

L'Atalanta si è infuriata per un contatto con gli agenti di Teun Koopmeiners non autorizzato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta si è infuriata per un contatto con gli agenti di Teun Koopmeiners non autorizzato. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola. Tre anni dopo, quella passione non è mai sfiorita e dopo la telefonata di De Laurentiis a Percassi - di un paio di settimane fa - qualcuno, non Adl, deve averci provato ancora, saltando i passaggi istituzionali ed avvicinando i manager del calciatore, affinché fossero chiare le intenzioni. L’Atalanta non l’ha presa bene. Poi il caso è rientrato tra i due presidenti.