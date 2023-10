Il Mattino - Questo il contratto che Conte chiede ad ADL per allenare il Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino scrive del possibile approdo sulla panchina del Napoli dell'ex tecnico di Juve e Inter

"È chiaro che De Laurentiis aspetta un sì: quello di Conte è un sogno che il patron insegue". L'edizione odierna de Il Mattino scrive del possibile approdo sulla panchina del Napoli dell'ex tecnico di Juve e Inter: "Ieri De Laurentiis ha continuato i suoi sondaggi, ha cercato Antonio Conte che chiede un triennale da almeno 8 milioni a stagione ma ha anche chiamato Tudor, più fattibile.

Non dovesse avverarsi, il piano B, quello più concreto porta a lgor Tudor, ex Verona e Marsiglia. Per il momento, dunque, Garcia resta. Per il momento guiderà lui l'allenamento di questo pomeriggio. Già, per il momento si va avanti così. Perché tutto può succedere dopo che De Laurentiis ha praticamente esautorato il proprio tecnico. Chiaro, non cambierà tanto per farlo. O sarà Antonio Conte o la pausa di riflessione sarà lunga".