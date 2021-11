Il Roma su Lozano: "Forse dietro le sue parole c'è una strategia di Raiola"

L'edizione odierna del quotidiano Roma torna sulle parole di Hirving Lozano che hanno fatto discutere e arrabbiare i tifosi del Napoli tanto da costringere il calciatore a fare una parziale rettifica sui social per chiarire ulteriormente il suo pensiero: "Lozano è arrivato al Napoli nella stagione 2019/2020, prelevato dal PSV Eindhoven per circa 38 milioni di euro e fin qui la sua esperienza italiana è stata caratterizzata da alti e bassi, tanto che attualmente Spalletti gli preferisce spesso Politano. Non va dimenticato che l’agente del Chucky è Mino Raiola, e chissà che non ci sia la sua strategia dietro quelle parole".