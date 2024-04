Premio in caso di Europa League? Repubblica svela la decisione di ADL

. Sull'edizione odierna di Repubblica si svela la scelta di Aurelio De Laurentiis in caso di eventuale qualificazione della squadra in Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nessuna promessa di premi da parte della società, stavolta". Sull'edizione odierna di Repubblica si svela la scelta di Aurelio De Laurentiis in caso di eventuale qualificazione della squadra in Europa League in questo rush finale di campionato che vede gli azzurri a rincorrere una posizione utile per l'Europa.

"Sarebbe paradossale — in effetti — offrire pure un riconoscimento economico ai campioni d'Italia in carica per l'eventuale qualificazione in extremis per l'Europa League, che comunque rimane l'unico obiettivo davvero alla portata dei capitano Giovanni Di Lorenzo e dei suoi demotivati compagni, nelle ultime otto gare di campionato. Aurelio De Laurentiis ha chiesto piuttosto al gruppo più impegno e attaccamento alla maglia, doverosi per rendere meno mortificante l'attuale ottavo posto in classifica"