ULTIM'ORA - Niente ritiro! ADL fa un passo indietro: confermato il vecchio programma

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’ennesimo ko - sconfitta contro l’Empoli - il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha valutato di mandare la squadra in ritiro, salvo poi fare un passo indietro e optare per la conferma dei programmi. Sarebbe stata la seconda volta in stagione: la squadra era già andata in ritiro dopo la netta sconfitta di Torino (0-3). A riferirlo è Sky Sport.