Atalanta, le ultime di formazione: Koopmeiners dalla panchina, Lookman può restare fuori

Sfida dura per l'Atalanta a Napoli, ma dopo l'incrocio con gli azzurri il calendario dei bergamaschi sarà meno complesso.

Sfida dura per l'Atalanta a Napoli, ma dopo l'incrocio con gli azzurri il calendario dei bergamaschi sarà meno complesso. Al Maradona però i nerazzurri daranno una direzione ben precisa alla parte finale della stagione. Gasperini per la sfida odierna non avrà a disposizione Charles De Ketelaere - fermatosi a causa di postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro -, mentre è recuperato invece Koopmeiners, anche se l'olandese potrebbe però partire dalla panchina, con Pasalic pronto a piazzarsi tra le linee a supporto di Scamacca e Miranchuk.

Lookman è il quarto uomo a disposizione per quanto riguarda il reparto offensivo, ma il nigeriano potrebbe essere sfruttato a gara in corso. Dubbio in difesa, con Djimsiti al momento favorito su Hien. Lo riporta il Corriere dello Sport.