Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Scalvini, c’è Muriel

© foto di www.imagephotoagency.it

Bologna e Atalanta hanno diramato le formazioni per la sfida di questa sera al Dall'Ara. C'è Arnautovic come punta - con Orsolini come spalla - da una parte, mentre c'è (poco) turnover per l'Atalanta, con Scalvini nei tre di difesa.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic.

Allenatore: Mihajlovic.

Atalanta(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina, Koopmeiners; Muriel.

Allenatore: Gasperini.