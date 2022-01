Brutta Inter, batte al 90' un Venezia decimato con Dzeko (graziato dal VAR per una gomitata sull'1-1)

L'Inter non brilla, fa fatica, ma alla fine la spunta su un Venezia in piena emergenza. Altro che vittime sacrificali, i lagunari, che vanno persino in vantaggio con Henry al 19', poi si fanno raggiungere da un gol di Barella (che nasce da una gomitata di Dzeko su Modolo, che mostrerà all'arbitro il volto gonfio, inutilmente perché il VAR mazzoleni non interviene sull'azione e neanche sul possibile rosso). E tengono botta fino al 90', quando poi a decidere il match è proprio Edin Dzeko di testa, quando il Venezia addirittura attaccava non accontentandosi del pareggio.