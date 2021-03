Clamoroso Lazio: oggi per il caso tamponi la Procura chiederà il -12 in classifica

Giornata importante quella di oggi per la Lazio. Il Messaggero dedica spazio al caso tamponi: "Lazio, difesa pronta ma la Procura chiederà -12 punti in classifica". Ecco la tesi difensiva della Lazio: l'indeterminatezza delle contestazioni della Procura Federale, il caosnormativo della disciplina Covid e nessuna certezza (riferimento alla Synlab sui reagenti utilizzati) su alcuni accertamenti. Ma soprattutto la mancata approvazione del Protocollo Figc del 31 agosto da parte del Coni. Inoltre spazio anche ai pareri di tre periti esperti che assicurano l'inammissibilità dell'applicabilità al campionato italiano del Protocollo UEFA, recepito dalla FIGC solo dopo i fatti contestati. Stando a quanto filtra, la Procura potrebbe chiedere un -12 in classifica, 2 punti per ogni imputazione (sono 6 in tutto), c'è anche Djavan Anderson contro la Juve, difeso dalla Lazio come Immobile con riferimento a quanto disposto dalla Asl di Torino a fine febbraio.