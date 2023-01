Crisi Sampdoria, servono 7mln dal mercato per pagare gli stipendi a febbraio

E’ proprio sulle partenze che l’edizione odierna de Il Secolo XIX si concentra con l’input arrivato dall’incontro fra CdA e Banca Sistema

Il mercato della Sampdoria per il momento non si sblocca. Né in entrata, con Dragovic saltato e Cuisance in attesa, né in uscita. E’ proprio sulle partenze che l’edizione odierna de Il Secolo XIX si concentra con l’input arrivato dall’incontro fra CdA e Banca Sistema che sarebbe di vendere e monetizzare. L’ideale sarebbe di incassare almeno 7 milioni di euro visto che l’istituto bancario si sarebbe dichiarata disponibile a sopportare il club ma non per l’intero importo di 10 milioni necessario entro il 16 febbraio per saldare gli stipendi.