Fiorentina, Sirigu ancora non gioca: difficile capire quando esordirà

Arrivato nelle ultime ore del mercato invernale, Salvatore Sirigu attende con impazienza il momento in cui potrà esordire con la maglia della Fiorentina. Si sofferma sulla sua situazione Il Tirreno, che fa presente come appaia complicato un suo impiego già domenica per la sfida in casa della Juventus, più facile invece che il debutto arrivi giovedì, nella prima delle due sfide di Conference League contro il Braga, in Portogallo.