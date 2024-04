Diario As - Giuntoli e Manna seguivano Rodriguez per la Juve, ora è duello col Napoli

Guido Rodriguez è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Accostano dall'Argentina il giocatore agli azzurri per la prossima stagione

Guido Rodriguez è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Accostano dall'Argentina il giocatore agli azzurri per la prossima stagione, ma di lui aveva parlato già qualche giorno fa Diario As. Il calciatore era stato accostato a Juve e Napoli, d'altronde piace a Giuntoli e Manna che hanno lavorato insieme fino a pochi giorni fa. Duello di mercato che dunque si infiamma. Dall'Argentina danno il Napoli in vantaggio per il trentenne centrocampista in scadenza di contratto con il Betis.