Tmw - Juventus, ad un passo l'addio di CR7: contatti in serata col City per l'intesa

Cristiano Ronaldo è sempre più vicino all'addio alla Juventus in direzione Manchester City. In serata ci sono stati nuovi contatti tra la società bianconera e il club inglese, che dopo la visita di Jorge Mendes a Torino si sono messe al lavoro per trovare l’intesa finale: serve trovare una quadra economica che possa accontentare la Juve per un addio che appare ormai scontato. La valutazione che i bianconeri fanno dell'asso portoghese non è inferiore a 25 milioni di euro.