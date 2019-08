Il Milan di Giampaolo parte male: De Paul entra e trascina l'Udinese alla vittoria

Inizia male l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. I rossoneri cadono nella prima giornata a Udine contro la squadra friulana. A decidere la partita è una rete di Becão al 72’: il difensore salta più in alto di tutti sul cross di De Paul dalla bandierina. L’attaccante argentino, entrato a partita in corso e accostato al Napoli, ha cambiato la partita con il suo ingresso in campo. Successo meritato per la squadra di Tudor che con Lasagna ha sfiorato il raddoppio. Pochi i pericoli prima della rete al 72’: primo tempo molto noioso e ripresa più vivace ma con poche grandi chance per andare a rete.