Inter, Conte sul Coronavirus: "Attenzione a non sottovalutare la situazione, ma niente allarmismi"

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - ''Coronavirus? Penso che alla fine bisogna sempre essere equilibrati in tutte le situazioni. Cercare di non creare grossissimi allarmismi e al tempo stesso essere attenti e non sottovalutare la situazione'': lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria dove sono attesi circa 60 mila tifosi a San Siro. ''C'è chi si sta occupando dell'aspetto sanitario in Italia - aggiunge - e faremo quello che ci diranno e che è giusto fare''. (ANSA).