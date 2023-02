Inter in difficoltà, summit tra la dirigenza e Inzaghi (che poi parlerà alla squadra)

Il messaggio recapitato via tv sarà ripetuto a porte chiuse oggi ad Appiano. Alla ripresa degli allenamenti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il messaggio recapitato via tv sarà ripetuto a porte chiuse oggi ad Appiano, dal momento che l'Inter è in difficoltà. Alla ripresa degli allenamenti - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport - Marotta e Ausilio saranno ad Appiano ad incontrare Inzaghi e fin qui niente di strano: l’incontro si ripete a cadenza regolare, soprattutto dopo una sconfitta bruciante come questa. Stavolta, visti i rischi che può lasciare in eredità la fatal Bologna e l’esposizione pubblica dell’ad - si legge - il summit sarà forse più “duro” del solito: del resto, l’Inter da qui a fine anno si gioca la pelle.