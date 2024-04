Juventus, Allegri dribbla le domande sul futuro: "Ora contano gli obiettivi"

"In questo momento bisogna pensare solo al raggiungimento degli obiettivi, è una cosa che va al di sopra di tutto".

Qual è il clima in gruppo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Torino - derby della Mole valido per la 32esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Quando si vince si sta meglio, questo è poco ma sicuro. Mancano sette gare di campionato, poi il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ci sono 35-40 giorni e l'obiettivo è centrare quanto prefissato a inizio stagione".

Ieri Elkann non l'ha menzionato. Che effetto le ha fatto?

"Sono state parole importanti dell'ingegnere, ha sottolineato il lavoro iniziato tre anni fa e che ogni anno andavano inseriti in rosa giovani cresciuti nella Next Gen. Credo questo sia stato fatto e questo è un lavoro che proseguirà nel corso degli anni, con Giuntoli come responsabile. Questo dà importanza a tutto il lavoro svolto a Vinovo in questi anni".

Ha iniziato a parlare di futuro con Giuntoli?

"In questo momento bisogna pensare solo al raggiungimento degli obiettivi, è una cosa che va al di sopra di tutto. Tra entrare e non entrare in Champions ballano cento milioni. E' l'obiettivo principale da parte di tutti e tutti siamo coinvolti in questo. Per il futuro, la società come sempre deciderà il miglior futuro per la Juventus, ma in questo momento la cosa migliore da fare è unire le nostre forze per centrare questo obiettivo che è molto importante".