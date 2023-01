Juventus, Milik ai box: stop lungo, i possibili tempi di recupero

Non solo i problemi in tribunale, la Juventus deve fare i conti anche con l'infortunio di Arkadiusz Milik, il bomber stagionale dei bianconeri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo i problemi in tribunale, la Juventus deve fare i conti anche con l'infortunio di Arkadiusz Milik, il bomber stagionale dei bianconeri. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, il centravanti polacco tra un paio di settimane si sottoporrà a nuovi test ma la sensazione è che prima di marzo non tornerà in campo e che lo stop non sarà inferiore a 30-40 giorni.