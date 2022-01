L'Empoli sfiora l'impresa, Ranocchia e Sensi salvano l'Inter: è 3-2 dopo i supplementari

A San Siro finisce 3-2 dopo i supplementari Inter-Empoli, con i nereazzurri che si qualificano per i quarti di finale di Coppa Italia. Ampio turnover per Simone Inzaghi, che dopo pochi minuti perde però Correa per infortunio, ma entra Sanchez e decide per ora il match. Al 13' il cileno riceve un cross perfetto di Dumfries e di testa supera Furlan. Grande reazione dell'Empoli nella ripresa. Al 61' Asllani mette in mezzo un bel pallone dalla corsia mancina, Bajrami stoppa e controlla in area, con un gran tiro supera Radu per il gol del pareggio. Al 73' calcio di rigore per l'Empoli prima assegnato e poi tolto dal VAR, il braccio in area di Dumfries era nettamente attaccato al corpo. Passano 3' e i toscani ribaltano il match: colpo di testa di Cutrone che sbatte sulla traversa, palla che poi carambola sul tacco di Radu. L'Inter si riserva in avanti alla disperata ricerca del pari, che trova al 91' con Ranocchia che si una semirovesciata per il gol del 2-2 che porta le squadre ai supplementari. Al 104' trova il gol qualificazione: Sensi, già con la valigia in mano destianazione Genova, recupera palla su un errore di Romagnoli perde e supera Furlan per il definito 3-2.