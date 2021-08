Lazio, c'è Zaccagni per Sarri: è fatta in extremis, trovato accordo sull'ingaggio

Sfumato Kostic, la Lazio ha trovato un'intesa economica col Verona per Mattia Zaccagni. Il trequartista classe 1995 - come riportato da Sky Sport - si trasferirà in maglia biancoceleste per 7 milioni di euro più 2 di bonus. L’operazione è conclusa, accordo totale tra le parti dopo qualche difficoltà per quanto riguarda l'ingaggi. Sarri avrà il rinforzo sull’esterno che chiedeva.