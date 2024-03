Lucca, che sfortuna: esordio rimandato con l'Italia per un infortunio

Esordio in Nazionale rinviato per Lorenzo Lucca. L'attaccante dell'Udinese deve fare i conti con un risentimento muscolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio in Nazionale rinviato per Lorenzo Lucca. L'attaccante dell'Udinese deve fare i conti con un risentimento muscolare al flessore della coscia destra e quasi sicuramente domani non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda delle due amichevoli della tournée statunitense dell'Italia.

Molto sfortunato l'ex Ajax che nel test contro l'Ecuador, dopo la panchina di giovedì con il Venezuela, sembrava il favorito per una maglia da titolare al centro dell'attacco. A scriverlo è Gazzetta.it, secondo cui è rimandato l'appuntamento con la storia, col debutto nella Nazionale dei grandi.