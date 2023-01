Monza-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma l'intero undici anti-Napoli

TuttoNapoli.net

L’Inter cerca continuità dopo la vittoria sul Napoli, in casa del Monza a caccia del primo successo del 2023. Fischio d’inizio alle 20,45 all’U-Power Stadium, arbitro Sacchi. Ecco le formazioni ufficiali.

Raffaele Palladino sceglie Petagna come riferimento centrale. Prima da titolare dopo i fatti di Assago per Pablo Marì in difesa; diverse le sorprese, fuori Caprari e Ranocchia tra gli altri con Ciurria e Mota Carvalho alle spalle del centravanti ex Napoli.