Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Nzola torna dal 1', c'è Berardi

Dopo due gare di campionato, torna titolare Nzola, nella sfida che inizierà alle ore 20:45 al Mapei Stadium, che vedrà i neroverdi impegnati contro la Fiorentina. Quella relativa all'angolano dal primo minuto è la novità più importante rispetto alla vigilia, con il tridente che verrà completato da Brekalo e Ikoné. Bonaventura agirà da trequartista. In mediana pronti Arthur e Mandragora, linea difensiva composta da Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A difesa dei pali ci sarà Terracciano.

I padroni di casa scendono in campo con il solito 4-2-3-1: confermato Berardi, insieme a Thorstvedt, Laurienté e Pinamonti. In cabina di regia Boloca, affiancato da Matheus Henrique. Retroguardia composta da Toljan, Erlic, Ferrari e la novità Pedersen. In porta Consigli.

Le formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, M. Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.