Sentite Tuttosport: "Juve ingiustamente infamata per il caso Suarez!"

Nell'ambito dell'inchiesta sul dossieraggio - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - sono emerse novità sul modo in cui sarebbe stata "infamata" (così scrive il direttore Guido Vaciago) la Juventus sul caso Luis Suarez. Ricapitoliamo prima i fatti: Luis Suarez nel settembre del 2020 sostiene, presso l’Università degli Stranieri a Perugia, un esame di italiano, propedeutico all’ottenimento della cittadinanza. L’aveva prenotato per lui la Juventus, che nel frattempo non era più intenzionata a ingaggiarlo. L’uruguaiano decide che il passaporto italiano può comunque tornargli utile e si presenta all’esame. L’esame risulta essere una mezza farsa, o almeno così dicono alcuni professori dell’Università, intercettati nel quadro di un’altra indagine, di tipo amministrativo.

Il fascicolo sulla Juventus

Quelle frasi incuriosiscono i pm che aprono un fascicolo sull’esame di Suarez, intercettano i dirigenti della Juventus e indagano a fondo, convocando in una spettacolare sfilata i vertici del club, da Andrea Agnelli in giù. Mentre i pm appurano i fatti, che non porteranno a formulare nessuna accusa ai dirigenti della Juventus, la cui posizione verrà archiviata prima dell’udienza preliminare, qualcuno diffonde pezzi dell’indagine ai media. Oggi sappiamo anche chi li ha scaricati illegalmente: Raffaele Guadagno, cancelliere della Procura di Perugia che, attraverso svariati accessi non autorizzati (dal 9 dicembre 2020 al 7 luglio 2021), si impossessa di 264 file provenienti da due diversi fascicoli, riguardanti l’esame di Luis Suarez. Quei documenti vengono passati alla stampa, che nello stesso periodo li pubblica, con un impatto mediatico micidiale.

Juventus assolta

Notizie che non hanno però prodotto il minimo risultato. Tutti, alla fine, credono che sia andata come ricostruiscono i giornali: la Juventus ha corrotto i professori di Perugia per tesserare Suarez. Anzi, molti (spesso quelli che insegnano al mondo che "le sentenze si rispettano") ne sono convinti anche oggi, nonostante dei giudici abbiano stabilito l’esatto contrario.