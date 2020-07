Serie A, i risultati: tonfo della Juve a Cagliari, Roma corsara col Torino

Sono terminati i match di Serie A cominciati alle 21.45. Sconfitta per la Juve di Sarri, caduta in casa del Cagliari con le reti di Gagliano e Simeone. Vittoria per la Roma di Fonseca che si impone 3-2 in casa del Torino. Poker della Fiorentina che batte 4-0 il Bologna di Mihajlvic, con Chiesa protagonista ed autore di una tripletta.



Cagliari-Juve 2-0

Torino-Roma 2-3

Fiorentina-Bologna 4-0