Serie A, le cifre degli sponsor sulle maglie: Juve 5 volte il Napoli, Commisso dà 26mln ai viola!

Come riporta Tuttosport, nel 2021-22 le aziende verseranno nelle casse dei club un totale di 190 milioni di euro, quasi 21 milioni in più rispetto alla scorsa stagione, per comparire sulle divise nelle varie posizione consentite (main sponsor, secondo sponsor, sponsor di manica e retrosponsor). A dominare la classifica è ovviamente le Juventus - riferisce Calcio€Finanza -, che porta a casa un totale di 52,5 milioni di euro stagionali, seguita dall’Inter a 29 milioni. In alto in classifica anche Fiorentina e Sassuolo, che possono vantare gli “sponsor-proprietà”, rispettivamente Mediacom e Mapei.

Questa la classifica completa dei guadagni dagli sponsor di maglia(esclusi quelli tecnici) di tutti i club di Serie A:

Juventus – 52,5 milioni di euro

Inter – 29 milioni

Fiorentina – 26,1 milioni

Sassuolo- 18 milioni

Roma – 15 milioni

Milan – 14,5 milioni

Napoli – 11,5 milioni

Atalanta – 6,2 milioni

Torino – 3,65 milioni

Cagliari – 3,1 milioni

Bologna – 3 milioni

Verona – 1,5 milioni

Udinese – 1,45 milioni

Empoli – 1,35 milioni

Sampdoria – 1,05 milioni

Lazio – 1 milione (niente sponsor di maglia principale)

Genoa – 800.000

Venezia – 700.000

Spezia – nessun main sponsor

Salernitana – nessun main sponsor.