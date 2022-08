"Sprofondo Torino": flop abbonamenti, Cairo al punto più basso della sua era

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sprofondo Toro". Non usa mezzi termini La Stampa in edicola questa mattina per commentare la campagna abbonamenti del club granata. Meno si 4.000 tessere sttoscritte, soltanto 3.900 per la precisione: è il punto più basso dell'era Cairo. In Serie A fanno peggio solamente il Sassuolo con 3.000 e la Cremonese con 2.600, mentre l'Empoli si colloca terzultima a pari merito.