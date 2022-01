Szczesny, green pass in arrivo: tornerà in campo subito contro l'Udinese

Nella serata di ieri Wojchech Szczesny è andato in panchina aspettando il green pass. Un caso che compare anche stamani sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Per la partita di sabato contro l’Udinese il portiere dovrebbe avere la certificazione verde, perciò sabato in casa con l’Udinese tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il polacco riprenderà il suo posto tra i pali e potrà andare al J Hotel insieme agli altri.