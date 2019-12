Udinese-Bologna, formazioni ufficiali: Gotti modifica l'attacco

Udinese e Bologna impegnate alle 21 per la gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Chi vincerà affronterà la Juventus agli ottavi. Spettatore interessato il Napoli che sabato affronterà proprio l'Udinese in Friuli. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Udinese (3-5-2): Nicolas; De Maio, Sierralta, Nuytinck; Opoku, Fofana, Mandragora, Barak, Ter Avest; Teodorczyk, Lasagna. All. Gotti.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Corbo, Paz, Deswil; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Krejci; Juwara. All. Mihajlovic.