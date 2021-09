Udinese, Gotti: "Ko diverso dal Napoli, con la Roma siamo stati alla pari!"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha così parlato alla tv ufficiale del club dopo la sconfitta in casa della Roma: "La Roma è partita subito forte creando pericoli e occasioni, secondo me però abbiamo reagito in modo compatto a quella prima parte di gara. Poi abbiamo subito il gol nella stessa azione in cui potevamo passare in vantaggio noi ma i ragazzi hanno comunque avuto il merito di essere rimasti attaccati alla partita fino alla fine. Quella di questa sera è stata una partita molto diversa rispetto a quella contro il Napoli, è stata giocata sostanzialmente alla pari e abbiamo avuto le nostre opportunità per segnare ma purtroppo non le abbiamo sfruttate.

Io credo che il club si sia organizzato per un futuro roseo, ci sono diversi ragazzi molto giovani e di grande prospettiva sulla carta, adesso dobbiamo cercare di farli rendere al meglio. Perdere non è mai bello e non ci si fa mai l'abitudine, ora però abbiamo due giorni per preparare al meglio un'altra sfida contro un avversario importante".