UFFICIALE - Supercoppa Italiana, tre squadre già qualificate. In 3 in corsa per l'ultimo posto

Il successo dell'Atalanta contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia, con accesso alla finale della competizione, oltre a disegnare la sfida dell'Olimpico ha ripercussioni anche sulla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà ancora una volta in Arabia Saudita.

Dopo l'Inter, vincitrice dello Scudetto, e la Juventus, prima finalista della Coppa Italia dopo il successo sulla Lazio, ecco così anche la terza contendente che volerà a Ryiad la prossima stagione. L'Atalanta è raggiunge nerazzurri e biancooneri nella competizione, in attesa di capire chi sarà la quarta e ultima qualificata di diritto.

In palio resta solo un posto, quello della seconda classificata in campionato: al momento dunque il biglietto sarebbe del Milan, ma una risposta definitiva la darà solo questo caldissimo finale di Serie A. Oltre ai rossoneri, in corsa ci sono anche il Bologna e la Roma, con gli uomini di Pioli che però hanno il vantaggio dei 7 punti di vantaggio sul Bologna e dei 14 sulla Roma (che ha comunque il risultato con l'Udinese ancora aperto, in attesa dell'appuntamento di domani, ma le cui speranze di qualificazione sono ridotte oramai al lumicino visto il distacco).