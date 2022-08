Verona umiliato, Cioffi già rischia l'esonero: due nomi per sostituirlo

Non un bell’inizio per l’Hellas Verona tra pre campionato e torneo. Il tecnico Cioffi è già sotto esame

Non un bell’inizio per l’Hellas Verona tra pre campionato e torneo. Il tecnico Cioffi è già sotto esame e la sensazione è che le prossime due partite daranno un’indicazione precisa sulle idee del club se proseguire insieme al proprio allenatore oppure no. Intanto emergono i primi nomi per l’eventuale sostituzione: attenzione a Davide Ballardini che ha già lavorato con il ds Marroccu e al profilo di Aurelio Andreazzoli. L’Hellas riflette, Cioffi è già chiamato ad una svolta. Lo scrive Tuttomercatoweb.