VIDEO - La Roma vince a La Spezia 2-0, a segno El Shaarawy e Abraham: gli highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mourinho che aggancia momentaneamente l'Inter al terzo posto. La Roma batte lo Spezia 2-0 al Picco con un gol per tempo. Apre le marcature El Shaarawy a fine primo tempo, mentre ad inizio ripresa chiude il match Abraham. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).