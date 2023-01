VIDEO - La Salernitana esce dal tunnel e sorpassa il Lecce: gol e highlights dell'1-2

La Salernitana ritrova il successo, il Lecce cade per la seconda volta di fila e viene scavalcato proprio dai granata in classifica.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale

La Salernitana ritrova il successo, il Lecce cade per la seconda volta di fila e viene scavalcato proprio dai granata in classifica. Allo Stadio Via del Mare la squadra di Nicola in 20' si porta sul 2-0 grazie alle reti di Dia e Vilhena, il gol di Stefezza per i padroni di casa fissa il risultato finale sull'1-2. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).