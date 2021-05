Benevento in B, Simone Inzaghi: "Dispiace per Pippo, ce l'abbiamo messa tutta"

Il pareggio della Lazio di Simone Inzaghi contro il Torino condann il Benevento del fratello Pippo alla retrocessione in Serie B. In sala stampa dopo il match, l’allenatore biancoceleste ha commentato rammaricato: “Dispiace per Pippo. Ce l'abbiamo messa tutta, penso sia stato un bello spot per il calcio italiano. Una squadra senza obiettivi ha giocato con il coltello tra i denti contro un'altra che doveva salvarsi. Abbiamo fatto due stagioni in una, abbiamo avuto tanti problemi e giocato ogni tre giorni. Dobbiamo solo fare i complimenti a questi ragazzi”.