Difficoltà a riattaccare la spina dopo la Juve? Spalletti ammette: "Non abbiamo dato il 100%"

I giocatori hanno avuto difficoltà a riattaccare la spina dopo la Juventus? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito l'ammissione dell'allenatore azzurro: "Nel calcio dare 1% in meno al 100% non è un punto, ma 20! Significa dare possibilità agli avversari. In questo caso qui l'abbiamo pagata più cara del dovuto la mancanza del nostro punto, non s'è messo il 100% ma sulla formazione voi stessi avete detto che si giocava tre partite importantissime perché pure Genova lo era per cosa era successo, poi c'è il derby a Salerno e bisogna stare in campana ed è una necessità fare scelte differenti e quando si gioca in una grande squadra devi essere quel giocatore che si fa trovare pronto altrimenti non siamo di quel livello lì.