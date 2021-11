Hubner: "Tre squadre hanno una marcia in più per lo scudetto, c'è anche il Napoli"

Presente ieri a Milano, in corso Corso Garibaldi al primo temporary store de Le 7 Sorelle, Dario Hubner ha affrontato diversi temi. L'ex attaccante del Brescia ha parlato anche della corsa scudetto. "Inter, Milan e Napoli hanno indubbiamente una marcia in più e lo stanno dimostrando. La Juventus, col passare delle giornate, può tornare a far bene e a trovare un proprio equilibrio, ma occhio anche a Lazio e Atalanta".