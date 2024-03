L’agente Matrecano: "5° posto difficile. Dopo Osimhen? Punterei su questo attaccante”

Il procuratore Luigi Matrecano intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente si è soffermato a parlare del momento del Napoli

Il procuratore Luigi Matrecano intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente si è soffermato a parlare del momento del Napoli: “Nessuno si aspettava questo campionato dopo che lo scorso anno il Napoli ci ha fatto vedere cose molto belle a livello di gioco. Quest’anno non è successo anche se ora con Calzona il Napoli ha una mentalità più offensiva che li porta anche a esporsi a qualche pericolosa ripartenza. Il tecnico ha anche un modo di esporsi diverso rispetto ai suoi predecessori, non si accontenta. Inoltre l’arrivo del preparatore atletico che c’era lo scorso anno ha dato nuova linfa, si vede una squadra più vogliosa e pimpante, che cerca di vincere fino all’ultimo. Sia le catene laterali sia Lobotka funzionano meglio rispetto al passato”.

L’acquisto di gennaio che più le è piaciuto di più?

“Penso che non sia stato un mercato negativo, fra quelli arrivati a gennaio quello più impiegato è stato Traoré che rappresenta la nota positiva e il futuro del club. Degli altri abbiamo visto un po' di più Mazzocchi, mentre Ngonge ha giocato pochissimo e Dendoncker quasi mai. Ngonge? Venire giocare a Napoli è diverso anche se ha pure segnato. Ci vuole del tempo di adattamento, ma ancora non abbiamo visto il giocatore ammirato nella prima parte di stagione nonostante l’investimento fatto dal Napoli. A oggi, ripeto, quello che mi ha più impressionato e Traoré”.

Sudakov sarebbe il colpo giusto per il Napoli

“Non lo conosco benissimo, ho visto qualche spezzone, ma potrebbe essere l’acquisto giusto per il Napoli. È un classe 2002 che sarebbe perfetto per le idee del presidente anche se ha un prezzo esoso. Ma si tratta di un giocatore giusto per ripartire. È molto simile a Zielinski anche se ha caratteristiche più offensive, e ha tanta qualità. So che ci sono anche altri club come la Juventus, ma il Napoli ci farà più di un pensierino in estate quando dovrà rifondare praticamente la rosa. Poi bisognerà vedere anche l’allenatore che ci sarà il prossimo anno, se ancora Calzona o un altro”.

Obiettivo 4 o 5 posto per il Napoli?

“Secondo me il quarto posto è del Bologna, quindi il Napoli deve puntare il quinto anche se non sarà facile visto l’andamento della Roma di De Rossi. Deve provare a vincerle tutte da qui alla fine per ambire a un posto Champions. Secondo me, e lo dico controvoglia, non ci riuscirà, ma nel calcio mai dire mai e in nove gare può succedere ancora di tutto. Il Napoli in questa pausa inoltre ha anche l’allenatore, oltre a molti giocatori, impegnato con la nazionale e sarebbe stato meglio fosse potuto rimanere qui per lavorare in questi 15 giorni sugli aspetti da migliorare”.

Se dovesse andare via Osimhen quale il centravanti migliore?

“Di profili ce ne sono diversi, ma quello che quest’anno sta dimostrando di essere molto forte è Zirkzee del Bologna che potrebbe essere il giusto sostituto. Però il presidente spesso preferisce prendere delle promesse che ancora non sono esplose come Sesko, classe 2003 del Lipsia. Si tratta di un nome che piace e ci sono stati già contatti fra le parti. È una prima punta di struttura che deve forse irrobustirsi ancora un po'. Con Zirkzee vai sul sicuro, mentre con lui hai una valida alternativa”.