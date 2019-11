Liguori: "Ancelotti ha vinto tutto partendo spesso in situazione di svantaggio, non ha niente da dimostrare!"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Liguori, direttore TGcom: “L’ammutinamento è un episodio grave, ma semplice perché appunto, legato ad un episodio. La società deve prenderlo come un segnale, un allarme.

La Roma non ha una società, per questo sono spesso dalla parte del blocco forte dei giocatori. Florenzi è da 6 settimane che sta in panchina e non per motivi tecnici. Non facendolo giocare, la società pensa che la gente si dimentica di lui, rende la cessione meno dolorosa e lo salva dagli infortuni perché la Roma lo venderà e farà plusvalenza.

Ancelotti ha vinto tutto partendo spesso in situazione di svantaggio e non deve dimostrare niente a nessuno.

Ronaldo e quel suo andarsene mentre la patita è ancora in corso è stato fastidioso, ma lo sarebbe stato a prescindere da chi ha fatto quel gesto. Maradona ha sempre rispettato i compagni, tutta la squadra lo adorava”.