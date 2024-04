Malfitano: “Se vuoi Conte servono 200mln, gli altri sono da progetto”

"Se tu prendi Conte sai bene che, oltre a volere un ingaggio sui 18-19mln lordi, vuole anche vincere subito".

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco' su Tele A, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano: "Secondo me la scelta dell’allenatore sarà indirizzata anche dalle intenzioni di chi vai a scegliere.

Se tu prendi Conte sai bene che, oltre a volere un ingaggio sui 18-19mln lordi, vuole anche vincere subito. Ciò significa un investimento di 3 anni di contratto e circa 60mln lordi e in più gli devi garantire una campagna acquisti di minimo 200mln se vuoi prendere 3-4 giocatori pronti per vincere. E i giocatori che dice lui non sono le mezze figure, sono quelli di alto livello.

Se invece vuoi avere un allenatore che lavori con te con un progetto triennale, ecco i vari Italiano, Pioli e Gasperini. Quest’ultimo, che non ha mai vinto niente, non è che possa venire a Napoli e dire: voglio vincere subito”.