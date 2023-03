Zazzaroni: “Napoli marziano, in Italia fa qualcosa di diverso da tutte le altre”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24.

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24: "Lo spettacolo che offrono le partite del calcio italiano, rare eccezioni a parte, è scarso. Il Napoli è marziano in questo, fa qualcosa di totalmente diverso da tutte le altre, come gioco e come risultati".