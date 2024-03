Atalanta, ultime di formazione Sky: Koopmeiners in panca, ma c'è un dubbio per sostituirlo

Ultime di formazione in casa Atalanta, in vista del match di domani contro il Napoli, direttamente da Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione in casa Atalanta, in vista del match di domani contro il Napoli, direttamente da Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare, Koopmeiners proverà a esserci, ma solo in panchina. Al suo posto Pasalic favorito su Miranchuk, per fare coppia con Lookman alle spalle di Scamacca che torna dall'inizio.

Un dubbio per Gian Piero Gasperini anche sulle corsie. Zappacosta scalpita, ma Holm e Ruggeri sembrano in vantaggio rispettivamente a destra e a sinistra. Per il resto tutto confermato. Di seguito la probabile formazione degli orobici.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca